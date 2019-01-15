كونستانتين يعلن انتهاء مشواره مع المنتخب الهندي

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أعلن مدرب منتخب الهند ستيفين كونستانتين خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس الاثنين، انتهاء مشواره مع المنتخب بعد خروجه من كأس اسيا 2019 عقب خسارته أمام المنتخب البحريني في اللقاء الذي جمعهما على استاد الشارقة في ختام مباريات المجموعة الأولى لدور المجموعات في البطولة، مؤكدا أنه حان الوقت لكي يعود الى اسرته بعدما أمضي سنوات في الهند.

ودعا كونستانتين لاعبي المنتخب الهندي للشعور بالفخر لكونهم تمكنوا من صنع التاريخ خلال السنوات الماضية، مشيرا الى أن المنتخب الهندي قدم أداء رائعا خلال المباراة لكن الحظ لم يحالفه.