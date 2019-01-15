البحرين تقصي الهند وتحجز معقدها في الدور الثاني لكأس آسيا

المصدر: منصور السندي - الشارقة

حجز المنتخب البحريني معقده في الدور الثاني في كأس اسيا 2019 بفوزه على الهند بهدف دون رد سجله اللاعب جمال راشد من ركلة جزاء " 89" أدَاها اللاعب بروناي هالدر خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم الاثنين على استاد نادي الشارقة في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الأولى في ختام دور المجموعات، ورفع البحرين بهذا الفوز رصيده الى أربع نقاط، فيما ودع المنتخب الهندي المنافسة ببقائه عند ثلاث نقاط حصدها بالفوز على تايلاند.

ورغم خسارته الا أن المنتخب الهندي قدم مستوى رائع خلال المباراة واتسمت المباراة بالإثارة والندية من الطرفين.

واحتفل الجمهور البحريني بصعود منتخبه للدور الثاني فيما خرج الجمهور الهندي حزينا على وداع منتخبه للمنافسة.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا بلغ 11417 وحظي المنتخب الهندي بمساندة كبيرة من الجماهير الهندية التي تواجدت بكثافة في المدرجات وشكل وجودها لوحة رائعة في الملعب.