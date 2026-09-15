المقاتل الهندي جوجهار سينغ يعود إلى أبوظبي بحثاً عن إنجاز جديد في «باور سلاب»

يستعد المقاتل الهندي جوجهار سينغ للعودة إلى أبوظبي، حيث حقق العام الماضي إنجازاً تاريخياً بعدما أصبح أول مقاتل هندي يفوز في إحدى بطولات «باور سلاب». ويشارك سينغ يوم الجمعة 23 أكتوبر في بطولة «باور سلاب 25» المقدمة من مونستر إنرجي، والمقامة في سبيس42 أرينا، عندما يواجه البريطاني لويس روبنسون.

وكان سينغ قد حقق فوزه في أبوظبي يوم 24 أكتوبر 2025، في أمسية لا تزال عالقة في ذاكرته، مؤكداً أن العودة إلى العاصمة الإماراتية تعني له الكثير، خصوصاً مع تطلع الجماهير الهندية إلى رؤيته مجدداً في المنافسات.

ويخوض سينغ (1-0) مواجهة قوية أمام روبنسون (2-0)، المصنف الثامن في فئة الوزن الثقيل، والذي حقق انتصارين بالضربة القاضية في مشاركتيه السابقتين في «باور سلاب».

وقال سينغ إن المواجهة تمثل «الهند أمام إنجلترا»، مشدداً على رغبته في أن يكون أول من يتغلب على منافسه، وتحقيق إنجاز جديد في البطولة.

ويأمل المقاتل الهندي في الحصول على دعم جماهيري كبير من أبناء الجالية الهندية في أبوظبي، مؤكداً أن تمثيل بلاده يمثل حلماً خاصاً في مسيرته.

وتقام «باور سلاب 25» يوم 23 أكتوبر، وتنقل منافساتها مباشرة ومجاناً عبر قناة «باور سلاب» على «يوتيوب».