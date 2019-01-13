سولسكاير يبحث عن الفوز الـ6 على التوالي أمام توتنهام

المصدر: لندن - د.ب.أ

يخوض المدرب الجديد، واللاعب السابق لمان يونايتد، النرويجي أولي سولسكاير، أول اختبار حقيقي له بعد توليه تدريب «الشياطين» مؤقتاً قبل أسابيع، وذلك عندما يحل ضيفاً على توتنهام، اليوم، في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يبحث عن تحقيق الفوز السادس على التوالي.

واستعاد مان يونايتد صحوته تحت قيادة سولسكاير، وفاز بمبارياته الخمس تحت قيادته، ومنذ إقالة المدرب السابق البرتغالي جوزيه مورينيو.

لكن سلسلة الانتصارات جاءت على حساب أربع فرق من الجزء السفلي في جدول الترتيب، بجانب فريق منافس بدوري الدرجة الأولى في كأس إنجلترا. والآن يلتقي مع توتنهام، وهي مباراة يشعر من خلالها سولسكاير بأنها مقياس أفضل لمعرفة أين يقف فريقه.

وقال المدرب النرويجي في تصريحات صحافية: «مواجهة توتنهام بملعب ويمبلي اختبار حقيقي».

وأضاف: «أتطلع لهذه المباراة لأنها ستعطيني إشارة أكثر عن موقفنا أمام الفرق الكبيرة».

ويبتعد مان يونايتد بـ10 نقاط عن توتنهام، الذي فاز في مباراة الدور الأول في أولد ترافورد 3/‏‏صفر.