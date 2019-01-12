كاتانتش: اسود الرافدين أدوا مباراة جيدة امام اليمن

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

عبر المدير الفني للمنتخب العراقي السلوفيني سريتشكو كاتانتش عن سعادته للفوز على اليمن بثلاثية نظيفة في المباراة التي اقيمت مساء اليوم في استاد الشارقة الدولي ضمن بطولة اسيا، وقال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: لعبنا من اجل ان يتأهل المنتخب الى دور الـ 16، ولم افكر كثيرا بأن يتأهل اولا على المجموعة، او في المركز الثاني بقدر انه ضمن التأهل للدور التالي، ووصف كاتاناتش لاعبي المنتخب العراقي بانهم ادوا مباراة جيدة بعد ان نجحوا بهز الشباك مبكرا وكان بالامكان تسجيل اهداف اكثر، والمهم لدي ان اسود الرافدين تأهلوا، منوها الى انه اجرى بعض التبديلات الضروية حفاظا على اللاعبين من الارهاق.

وعن المباراة المقبلة امام ايران اكد كاتانيتش انه سيختار التشكيلة المناسبة لخوض المباراة والتي ستكون مفتوحة، وعن حظوظ المنتخب في البطولة قال: خوض المباريات بشكل جيد سيكون مفتاح الوصول إلى نهائي الكأس.