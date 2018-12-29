سولسكاير: أرغب في بناء مانشستر يونايتد حول بوغبا

المصدر: مانشستر - أ.ف.ب

أكد النرويجي أولي غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي رغبته في بناء فريق «حول» لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا، المتوّج بلقب كأس العالم في كرة القدم 2018 مع منتخب بلاده.

وتولى سولسكاير الأسبوع الماضي مهام المدرب حتى نهاية الموسم خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو، الذي أقيل على خلفية أسوأ بداية للفريق في الدوري المحلي منذ عام 1990. وشهدت علاقة مورينيو توتراً مع عدد من لاعبيه، في مقدمهم لاعب خط الوسط الفرنسي.

إلا أن بوغبا حقق أداء لافتاً في مباراتي يونايتد بقيادة سولسكاير، اللتين فاز بهما على كارديف سيتي 5-1 وهادرسفيلد 3-1. وسجل بوغبا هدفين في المباراة الثانية، بعدما أسهم في صناعة هدفين أيضاً في الأولى.

واعتبر سولسكاير في تصريحات نشرتها الصحف الإنجليزية، أن بوغبا «لاعب بارز من الطراز العالمي ونريد بناء الفريق من حوله بطبيعة الحال».

وأضاف «من الناحية الهجومية، قام بعمل جيد جداً، لكنه لاعب طويل القامة ويستطيع القيام بتسديدات رأسية وتوقيف الخصم. سلوكه كان رائعاً وهذا أمر في غاية الأهمية، يتعين عليك أن تكون منهكاً في نهاية كل مباراة»، في إشارة الى بذل المجهود خلال الدقائق الـ90.

وتراجع مستوى بوغبا بشكل كبير هذا الموسم وعلى الأرجح بسبب تردي علاقته مع مورينيو، الا أنه شكل عنصراً أساسياً في فوز «الشياطين الحمر» في المباراتين الأوليين بقيادة سولسكاير.

وعندما سئل النرويجي عما يتعين على اللاعبين الذين تراجع مستواهم في الآونة الأخيرة وتحديداً البلجيكي روميلو لوكاكو والتشيلي ألكسيس سانشيز، القيام به، اعتبر أن عليهما أن يحذوا حذو بوغبا.

وأوضح «لا أستطيع فعل أي شيء في ما يتعلق بعروضهما على أرض الملعب.. بول قام بذلك بمفرده، الأمر يعود إليهما عندما تسنح لهما الفرصة. هكذا هي الأمور في كرة القدم».

وشدّد سولسكاير على أنه لن يتردد في توجيه النصائح لجميع اللاعبين «بطبيعة الحال أقوم بإعطاء توجيهات حول التعبير، لكن أقوم بذلك دائماً منذ ان أصبحت مدرباً.. كل ما يمكنني القول لهم هو الاستمتاع بالدفاع عن ألوان هذا النادي لأنها أفضل لحظات في حياتهم».

وكرّر سولسكاير رغبته في الاعتماد على اللاعبين الشبان القادمين من أكاديمية النادي، بعد إشراكه المهاجم أنجل غوميز في الدقائق الأخيرة من المباراة ضد هادرسفيلد.

المدرب النرويجي:

على لوكاكو

وأليكسيس سانشيز

أن يحذوا حذو بوغبا.

- الدفاع عن ألوان

اليونايتد أفضل لحظات

في حياة لاعبيه.