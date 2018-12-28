قرعة متوازنة للأهلي المصري والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أجريت اليوم الجمعة قرعة دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا في العاصمة المصرية القاهرة، وأسفرت قرعة دوري الأبطال عن مجموعات حديدية وأخري متوازنة نسبيًا، حيث حل الأهلي في المجموعة الرابعة السهلة نسبياً عن مجموعة الإسماعيلي المصري الذي سيصطدم بالإفريقي التونسي ومازيمبي الكونغولي وفيما يلي نتائج القرعة وموعد المباريات.

وأسفرت قرعة دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا عن المجموعات التالية:-

المجموعة الأولي: الوداد "المغرب" - ماميلودي صن داونز "جنوب أفريقيا" - أسيك ميموزا "كوتديفوار" - لوبي ستارز "نيجيريا"

المجموعة الثانية: الترجي "تونس"" -حوريا" غينيا" - بلاتينيوم" زيمبابوي" - أورلاندو بايرتس "جنوب أفريقيا"

المجموعة الثالثة: مازيمبي "الكونغو" -الإفريقي "تونس" "-الرياضي القسطنيني "الجزائر"- " الإسماعيلي "مصر"

المجموعة الرابعة: -الأهلي "مصر" -سيمبا "تنزانيا" - الشبيبة الساورة "الجزائر" - فيتا كلوب " الكونجو"

وينطلق دور المجموعات لهذه النسخة في جولته الأولى يومي الجمعة 11 يناير والسبت 12 يناير، بينما تقام الجولة الثانية يومي الجمعة 18 يناير والسبت 19 يناير، وتلعب مباريات الجولة الثالثة يومي الجمعة 1 فبراير والسبت 2 فبراير، وذلك في لقاءات ذهاب هذا الدور.

وتبدأ جولات الإياب الثلاث الأخرى بالجولة الرابعة التي تقام يوم الثلاثاء 12 فبراير، في حين ستقام الجولة الخامسة يومي الجمعة 8 مارس والسبت 9 مارس، بينما الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات يوم الجمعة 15 مارس أو السبت 16 مارس.