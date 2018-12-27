براءة محمد صلاح من تهمة "التمثيل"

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

نجا النجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، من تهمة التمثيل للحصول على ركلة جزاء، في مباراة نيوكاسل التي انتهت لصالح الريدز بنتيجة 4/0 في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي، وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن الحكم اعترف بأنه قد يكون أخطأ باحتساب قرار ركلة الجزاء لمصلحة محمد صلاح، لكن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإنجليزي، رأت أن أفضل لاعب في البريميرليج، لم يقصد التحايل على الحكم لذلك لن يتم فرض عليه أي عقوبات.

وكان حكم إنجليزي سابق مارك هالسي، قد طالب بإيقاف نجم فريق ليفربول "المصري محمد صلاح" بسبب ما حدث في مباراة فريق نيوكاسل، وفاز ليفربول بأربعة أهداف دون رد على نيوكاسل في مباراة الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي، وتعرض صلاح للكثير من الانتقادات حيث اتهمه البعض بادعاء السقوط للحصول على ركلة جزاء وهمية،

وقال الحكم الإنجليزي السابق "مارك هالسي" عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "إذا كان علينا إيجاد حل للتخلص من مرض التمثيل، يجب أن تتم عقوبة محمد صلاح وإيقافه لمدة مباراتين".

وكان محمد صلاح مهددا بالإيقاف مباراتين بسبب هذه التهمة، لكن بعد مراجعة اللقطة من لجنة الانضباط، لن يتعرض لأي عقوبة، وحصل صلاح حصل على ركلة جزاء في الشوط الثاني أمام نيوكاسل، حيث نجح النجم المصري في تسجيلها، ليتعرض بعدها لانتقادات عديدة بسبب اتهامه بالتحيل على الحكم.

ورفع ليفربول رصيده إلى 51 نقطة، ليبتعد أكثر في الصدارة، مستغلا تعثر مانشستر سيتي بالخسارة من ليستر، ليصبح توتنهام الوصيف، برصيد 45 نقطة.

وقال محللو شبكة "بي بي سي" البريطانية إن صلاح حاول خداع حكم المباراة للحصول على ركلة جزاء، سجل منها الهدف الثاني للريدز في شباك نيوكاسل يونايتد، وأوضح الثنائي كيفن كيلبان وديون دابلن خلال حديثهم مع الشبكة البريطانية إن الاحتكاك مع محمد صلاح، لا يستوجب السقوط بالطريقة التي فعلها النجم المصري.