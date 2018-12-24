شمايكل يفكر في منصب مدير كرة «الشياطين»

المصدر: لندن - د.ب.أ

قال حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بيتر شمايكل، إنه ربما يضع اسمه ليصبح مديراً للكرة بالفريق.

وأقال مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، الثلاثاء الماضي، واستبدله بأولي جونار سولسكاير، الذي سيتولى تدريب الفريق حتى نهاية الموسم.

وقال شمايكل للقناة الخامسة بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إنه سيكون مهتماً، إذا قام مانشستر يونايتد، مثلما هو متوقع، بتعييني مديراً للكرة.

وقال شمايكل: «أفكر بالفعل في وضع اسمي هناك».

وأضاف: «إنه شيء صعب أن تكتشف المزيد عن نفسك، الجميع ينظرون إليك، يفحصونك بدقة، وأنا لا أخشى هذا. كما أنه تغيير كبير في ما فعلته. أريد أن أشارك مرة أخرى في كرة القدم بطريقة ما».

وأكد شمايكل إن أياً كان من سيصبح مديراً للكرة في مانشستر يونايتد، فإنه بحاجة إلى أن يعيد «ثقافة النادي وهويته». وقال: «أنا أفكر: هل لدي هذه الميزات؟ وإذا توصلت لإجابة عن هذا السؤال، فسأضع اسمي ضمن المرشحين».

وأضاف: «سأحظى بفرصة جيدة للتفكير حول هذا خلال فترة أعياد الميلاد والعام الجديد، وسأتخذ القرار بشأن هذا الأمر».