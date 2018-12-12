هاسيك: مواجهة شباب الاهلي مهمة وندعو الجمهور لمساندة الفريق

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

اكد مدرب الفريق الاول لنادي الفجيرة التشيكي ايفان هاسيك، بان فريقه يتطلع الى ان يخوض مباراة افضل من تلك التي لعبها امام عجمان في كأس رئيس الدولة، وذلك في المباراة التي ستجمعه مع شباب الاهلي مساء الجمعة القادمة ضمن منافسات الجولة الاخيرة من الدور الاول لدوري الخليج العربي، واصفا المباراة بالمهمة وشدد على ان كل المباريات مهمة، مؤكدا ان المباراة الماضية امام عجمان اصبحت من الماضي، وان كل تركيزه على المباراة امام شباب الاهلي، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد مساء اليوم بنادي الفجيرة، وقال فيه: مباراتنا الماضية امام عجمان في كأس رئيس الدولة كانت مباراة مهمة، وقد حققنا الفوز فيها لكننا لم نلعب بشكل جيد ، وسنواجه الاهلي في مباراة مختلفة بشكل كبير عن تلك المباراة، ونحتاج فيها الى ان يكون التركيز عالي جدا 100%، وان نلعب بشكل جيد، وتابع: باستطاعتنا ان نهزم شياب الاهلي وان نغير صورتنا الاخيرة من خلال هذه المباراة، وانا مؤمن بان اللاعبين سيقدمون مباراة تليق بالفريق، مثل ما كان عليه بداية الموسم، واتمنى من الجمهور ان يقدموا لنا الدعم الكامل لكي نحقق الفوز.

واضاف: رصيدنا الحالي 13 نقطة وهو لحد الان ليس كافيا للبقاء في دوري الخليج العربي، ولذلك فإن علينا في كل مباراة نطمح الى تحقيق الفوز، لكني لا احسبها بهذه الطريقة بل ان نقاتل في كل مباراة لحصد المزيد من النقاط للبقاء في دوري الخليج العربي، وبخصوص مشاركة احمد خليل في المباراة قال هاسيك: شباب الاهلي ليس احمد خليل فقط بل هناك 25 لاعب، مؤكدا ان لكل مباراة خصوصيتها، وفريق شباب الاهلي تمكن من الفوز على اتحاد كلباء بالاداء والنتيجة، وهذه المباراة اصبحت من الماضي

ونفى هاسيك ان تكون هناك مشكلة في اللياقة البدنية للاعبين، موضحا:

على سبيل المثال اللاعب البرازيلي رونالدو مينديز ركض في اخر مباراة 13 كيلومتر.