"نون" ترعى نادي الاتحاد السعودي

المصدر: الرياض - الامارات اليوم

وقعت "نون"، منصة التسوق الإلكترونية التي انطلقت من الشرق الأوسط، اتفاقية شراكة مع نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، تصبح بموجبها راعياً رئيسياً للنادي.

وأقيمت مراسم توقيع اتفاقية الشراكة بحضور الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد الدكتور ياسر نصيف، وعضو مجلس إدارة نادي الاتحاد عبد الله كبوهة، ومؤسس "نون" محمد العبار، ومدير عام "نون" في السعودية خالد بالغنيم.

وقال العبار: "نتشرف برعاية نادي الاتحاد السعودي بتاريخه الحافل بالانتصارات، ونتطلع قدماً للعمل إلى جانب إدارة وفريق النادي والتواصل مع جمهوره الغفير".

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد لؤي ناظر: "أشكر شريكنا الجديد منصة نون الشركة الكبرى في التجارة الإلكترونية التي تأتي كواحدة من مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، على ثقته في نادي الاتحاد العريق صاحب الجماهيرية الأولى الفاعلة، والسجل البطولي الحافل الذي وضعه بين أهم الأندية على مستوى الشرق الأوسط بإنجازاته القارية والمحلية وحضوره على مستوى كأس العالم للأندية".

يشار إلى أن نادي الاتحاد السعودي تأسس في عام 1927 ويعد واحداً من أقدم أندية كرة القدم في السعودية، وسبق له الفوز بأربعة ألقاب في الدوري السعودي، كما أنه يحمل 48 لقباً رسمياً في البطولات، ثلاثة منها في البطولات الآسيوية