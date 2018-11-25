بالصور: تعرّف إلى سبب تأجيل «نهائي القرن» بين ريفر بليت وبوكا جونيورز

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

قرر اتحاد أميركا الجنوبية (كونمينبول) تأجيل إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز، بعد الاعتداء الذي طال حافلة الفريق الضيف بوكا جونيورز، التي تعرّضت لرشق بالحجارة أثناء توجهها إلى ملعب مونيومنتال، ما تسبب في إصابة لاعبين عدة في صفوفه، كما تأثر لاعبوه بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة لتفرقة الحشود.

وتم تأجيل مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز لتقام الليلة في إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس عند الساعة 12 من منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وأظهرت لقطات نشرتها قناة أبوظبي الرياضية تعرّض حافلة الفريق الضيف إلى الرشق بالحجارة وإصابة عدد من اللاعبين في الوجه.



وقال لاعب بوكا جونيورز، تيفيز، في حوار مع «فوكس سبورتس»: «لسنا في موقف يؤهلنا لخوض المباراة، إنهم يجبرونا على اللعب، بابلو بيريز أصيب بجرح قطعي في العين. إنهم يجبرونا على اللعب، فوجئت بما حدث، أعاني حساسية، والبعض منا أصيب بحالة من التشنجات ومشكلات في التنفس بسبب تلك الواقعة، لقد انتظرنا لساعات، هذا مستحيل».

وأضاف اللاعب: «جئنا إلى هنا لنؤكد أننا سنلعب المباراة مرغمين، لسنا في حالة من الجاهزية للقاء، وبعض اللاعبين غير موجودين معنا من الأساس، إنها مشكلة مجتمعية، وهذا أهم من خوض اللقاء، على من أخطأ أن يتحمل تبعات أخطائه، نحن لا نريد أن نصدر تلك المشاهد للعالم».

واختتم حديثه: «رئيس (فيفا) ورئيس اتحاد أميركا الجنوبية يريدان لعب المباراة، لكن موقفنا لم يتغير».