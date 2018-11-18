محمد صلاح وبنعطية يترشحان لجائزة "بي بي سي"

المصدر: أحمد طارق-دبي

دخل النجمان المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الانجليزي، والمغربي المهدي بنعطية مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، ضمن القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2018 المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، والتي تم الإعلان عنها السبت.

ويتنافس الثنائي العربي للحصول على الجائزة مع السنغاليين ساديو ماني، لاعب ليفربول، وخاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي، بالإضافة للغاني توماس بارتي لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقدم صلاح وبنعطية أداءً لافتاً في العام الحالي سواء مع فريقيهما أو مع منتخبي مصر والمغرب، اللذين لعبا في كأس العالم الأخيرة بروسيا الصيف الماضي، قبل أن يحجزا مقعديهما في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة بالكاميرون صيف العام المقبل.

وكشفت بي بي سي عن فتح باب التصويت للجماهير اليوم حتى الثاني من ديسمبر المقبل، على أن يتم الكشف عن هوية اللاعب الفائز بالجائزة في 14 ديسمبر المقبل.

يذكر أن صلاح توج بالجائزة في العام الماضي.