إيطاليا تواجه البرتغال.. وتستذكر «خيبة المونديال»

المصدر: روما - أ.ف.ب

تسلط الأنظار على مهاجم نابولي لورنتسو إينسييني، عندما تعود إيطاليا إلى ملعب سان سيرو في ميلانو اليوم لمواجهة ضيفتها البرتغال في قمة الجولة الثالثة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة من المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وذلك بعد 12 شهراً على فشلها الدراماتيكي على الملعب ذاته في حجز بطاقتها إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاماً.

قبل عام من الآن وتحديداً في 13 نوفمبر، استقبلت إيطاليا ضيفتها السويد على ملعب سان سيرو في إياب الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال الروسي وسقطت في فخ التعادل السلبي بعدما خسرت صفر-1 ذهاباً، وأهدرت فرصة حجز بطاقتها للعرس العالمي. يومها، لم يشارك إينسييني في المباراة بسبب تعنت المدرب جانبييرو فنتورا الذي أبقاه على دكة البدلاء، وبالتالي لم يكن للمهاجم المتألق وقتها أي دور مباشر في الفشل الكارثي لمنتخب بلاده.

واختلفت الأمور عقب الكارثة وبات إينسييني (27 عاماً) عنصراً أساسياً في التشكيلة الشابة الجديدة للمنتخب الإيطالي، بقيادة مدربه الجديد روبرتو مانشيني، والتي تقاتل من أجل ضمان بطاقة نصف النهائي في دوري الأمم الأوروبية.