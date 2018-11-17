مرض الخطيب وراء تأجيل السوبر السعودي المصري

المصدر: الرياض - د.ب.أ

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس رسمياً تأجيل مباراة السوبر السعودي المصري، التي كانت مقررة بين فريقي الاتحاد السعودي والأهلي المصري في 27 الجاري، نظراً للظروف الصحية لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وذكر الاتحاد السعودي في بيان صحافي، بموقعه على الإنترنت «يود الاتحاد السعودي لكرة القدم الإيضاح أنه بعد الاطلاع على بيان مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، وما تضمنه من الإعلان عن ظروف صحية لرئيس النادي الكابتن محمود الخطيب، إلى جانب صعوبة مواعيد الدوري السعودي وازدحام روزنامته في المرحلة الحالية وبعد التنسيق مع إدارة ناديي الاتحاد السعودي والأهلي السعودي، عليه فقد تم تأجيل مباراة السوبر السعودي المصري على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز».

كذلك أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه تقرّر إقامة مباراة فريقي الاتحاد والأهلي، ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في موعدها المقرر مسبقاً، وذلك في 25 الجاري.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي المصري قد أعلن أن الخطيب خضع لفحوص طبية أثبتت وجود ورم يضغط على الرقبة، ويتطلب إجراء عملية جراحية الاثنين المقبل في ألمانيا.

في جانب آخر، اتخذ الأهلي المصري قرارات حاسمة لتصحيح المسار عقب خسارة البطولة الإفريقية، وذلك خلال اجتماعه أول من أمس، حيث قرر إلغاء لجنة الكرة بالنادي، كما قام بتفويض محمود الخطيب بالإشراف على قطاع كرة القدم، وقرر المجلس إضافة هيثم عرابي إلى إدارة التعاقدات بالنادي.

وسيترأس الخطيب اجتماعاً آخر اليوم مع لجنة التعاقدات لتكليفها بتوفير الاحتياجات العاجلة للفريق الأول في المراكز المختلفة، على أن تقوم اللجنة بالمتابعة مع الخطيب أثناء رحلته العلاجية في ألمانيا.

رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب يخضع الاثنين لجراحة بألمانيا لإزالة ورم في الرقبة.