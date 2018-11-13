المدرب العام للأهلي المصري: قادرون على تخطي المرحلة الصعبة

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

وجه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري والقائم بأعمال مدير الكرة محمد يوسف، اعتذاره لجماهير النادي بسبب خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد خسر أمام مضيفه الترجي التونسي صفر-3 الجمعة الماضي في إياب الدور النهائي، بعد أن انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت قبلها بأسبوع واحد في الإسكندرية بفوز الأهلي 3-1، ليفوز الفريق التونسي بنتيجة إجمالية 4-3 ويتوج باللقب.

وقال يوسف أمس، في تصريحات للصحافيين بمقر النادي الأهلي: «نعتذر لجماهير الأهلي على خسارة اللقب الإفريقي الذي كنا نتمنى عودته من جديد لدولاب بطولات النادي بعد فترة غيابه طوال السنوات الماضية».

وأضاف أن الجهاز الفني واللاعبين لم يبخلوا على الإطلاق بأي جهد أو عرق لاستعادة اللقب الإفريقي، ولكن الظروف الصعبة التي مر بها الفريق في المباراة النهائية والمتغيرات التي حدثت بسبب الإصابات والإيقافات، أثرت سلباً في الأداء.

وأوضح يوسف أن لاعبي الأهلي قادرون على تخطي المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق في الوقت الحالي بعد خسارة لقب دوري الأبطال.

وتابع أن الأهلي قادر على العودة من جديد بقوة، وتخطي هذه المرحلة الحرجة، مؤكداً أن الفريق لديه العديد من الارتباطات التي ينافس على لقبها مثل الدوري المصري الممتاز وكأس مصر وبطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.