«شجار جماعي» في مباراة المقاولون مع الزمالك

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أعرب مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة محمد محسن، عن أسفه للأحداث التي صاحبت مباراة فريق الناشئين من مواليد 2003 بالنادي أمام الزمالك المصري.

وأعلن المهندس محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة، في بيان رسمي، أمس، عن فتح تحقيق عاجل في واقعة الاشتباكات التي تمت عقب المباراة، مؤكداً أنه ستتم محاسبة كل من أخطأ، مدربين أو لاعبين أو إداريين، مع إعلان العقوبات حينها.

وتقدم فتحي باعتذار إلى نادي الزمالك، قائلاً: «مهما كانت نتيجة التحقيقات، وأياً كان المخطئ، فمن الواجب أن نعتذر لنادي الزمالك، خصوصاً انهم كانوا ضيوفاً في (المقاولون العرب)».

ووقعت مشاجرة بين لاعبي الفريقين داخل أرض الملعب، خلال المباراة أول من أمس، التي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.