سيتي عينه على فارق الـ12 نقطة مع مان يونايتد غداً

المصدر: لندن ــ أ.ف.ب

ستكون الفرصة متاحة لمانشستر سيتي، حامل اللقب، ليبتعد بفارق 12 نقطة عن جاره وغريمه مانشستر يونايتد، عندما يستضيفه غداً في المرحلة الـ12 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

صحيح أن سيتي يتصدر الترتيب بفارق نقطتين فقط عن تشلسي وليفربول، والأندية الثلاثة لم تخسر بعد في البريميرليغ، إلا أنه بدا عديم الشفقة في الأسابيع الأخيرة، على غرار موسمه الماضي في الدوري عندما سجل 100 نقطة قياسية في طريقه نحو إحراز اللقب.

ويملك سيتي الفائز 6-1 على ساوثمبتون في مباراته الأخيرة في الدوري، ثم 6-صفر على شاختار دانيتسك الأوكراني في أبطال أوروبا، ذكرى سيئة من نسخة الدوري الماضي، عندما حرمه مان يونايتد مؤقتاً من التتويج في ملعب «الاتحاد».

منذ ذاك الوقت، فشل يونايتد في التفوق على سيتي في صدارة ترتيب نهاية الموسم، وحالياً يتخلف بفارق تسع نقاط عن فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا.

ويخوض يونايتد المباراة بعد تحقيقه انتصاراً معنوياً كبيراً على أرض يوفنتوس الإيطالي في دوري الأبطال (2-1)، عندما قلب تأخره في اللحظات الأخيرة إلى فوز حسن وضعه في ترتيب مجموعته.

كما أن رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو حققوا فوزين متتاليين في الدوري على حساب ايفرتون وبورنموث.

ويستقبل تشلسي ايفرتون الذي يبحث عن إلحاق الهزيمة الأولى في الدوري بفريق المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري.

ويرغب أرسنال الخامس في توسيع سلسلة من 15 مباراة دون خسارة، عندما يستقبل ولفرهامبتون. أما توتنهام الرابع والفائز خمس مرات في آخر ست مباريات، فيحل على كريستال بالاس الـ14.