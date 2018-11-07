محمد صلاح يفاجئ صانعة تمثاله المثير للجدل بطلب غريب

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

أكدت الفنانة المصرية مي عبد الله، صانعة تمثال لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الذي أصار جدلاً واسعاً، أنها تلقت اتصال هاتفي من اللاعب الدولي تحدث فيه عن موهبتها بعد أن أثار التمثال الذي صنعته الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي والسخرية بعد عرضه خلال النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وقالت الفنانة المصرية مي عبد الله على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا فرحانة جدا .. لاعبنا الدولي وبطلنا الكابتن محمد صلاح شخصيا اتصل بي الآن، وشجعني جدًا، وقالي إني فنانة شاطرة، وأنا دخلت صفحتك وشفت شغلك كله وعجبني جداً".

وأضافت: "محمد صلاح طلب مني عمل تمثال جديد للاحتفاظ به في منزله، وطلب مني عدم الالتفات للتعليقات السلبية، وإني سوف أصبح فنانة كبيرة جداً وعالمية".

ويأتي ذلك بعد حملة كبيرة تعرض لها التمثال المثير للجدل لموجة من التعليقات المضحكة تعليقاً عليه وابتعاده عن شكل اللاعب الأصلي.