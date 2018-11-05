تجميد حكم مباراة الأهلي والترجي وحرمانه من مونديال الأندية

المصدر: تونس - د.ب.أ

أعلنت مصادر من الاتحاد التونسي لكرة القدم عن صدور قرار من الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) بتجميد نشاط الحكم الجزائري مهدي عبيد، بسبب الأخطاء التحكيمية في مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي المصري والترجي.

ونقلت إذاعة موزاييك الخاصة أمس، عن مسؤولين بالاتحاد التونسي، أن الاتحاد الإفريقي قرر أيضاً حرمان الحكم الجزائري من المشاركة في مونديال الأندية لكرة القدم في الإمارات.

وأثار الحكم عبيد جدلاً بإعلانه عن ضربتي جزاء للأهلي المصري على الرغم من لجوئه مرتين لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، وسط اعتراض من لاعبي وجماهير الترجي.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي لاعب الأهلي وليد أزارو يسدد لكمة لمدافع الترجي شمس الدين الذوادي قبل سقوطه أرضاً وإعلان الحكم عن ضربة جزاء لمصلحته قبل أن يقوم بتمزيق قميصه.

كما انتقد مدرب الترجي معين الشعابي قرار الحكم توجيه إنذارين للاعبين فرانك كوم وشمس الدين الذوادي، ما يجعلهما خارج الخدمة في لقاء العودة بتونس.

ودعا الاتحاد التونسي لكرة القدم الى جلسة عاجلة للجنة الطوارئ، مساء أول من أمس، خصصت للنظر في أحداث مباراة الأهلي والترجي.

وقال متحدث باسم الاتحاد التونسي لإذاعة موزاييك، إن الاتحاد التونسي طالب باستعجال النظر في استئناف الترجي ضد قرارات الاتحاد الإفريقي الحد من أعداد الجماهير وغلق المدرجات الجانبية في مباراة العودة برادس، ومراجعة الانذارات الموجهة للاعبين فرانك كوم وشمس الدين الذوادي.

وفاز الأهلي 3/‏‏‏1 على الترجي في ملعب برج العرب، ما يعزز فرصه في الفوز باللقب على ملعب رادس في تونس الجمعة المقبل في مباراة الإياب.

- الحكم الجزائري أثار جدلاً بإعلانه عن ضربتي جزاء للأهلي المصري رغم اللجوء لـ«الفار».