النصر السعودي يوضح موقف المدرب كارينيو

المصدر: الرياض-د-ب-أ

نفي مدير المركز الإعلامي لنادي النصر، عبدالله بن زنان، ما تردد في الساعات القليلة الأخيرة حول إقالة دانييال كارينيو من منصبه كمدير فني للفريق الأول بعد خسارة الفريق 0-2 أمام أهلي جدة في قمة مباريات المرحلة الثامنة ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وكتب بن زنان عبر تويتر: "كرة القدم تحتمل الفوز والخسارة خسرنا جولة وتبقى الكثير.. الخسارة ليست النهاية والتعويض ممكن".

أضاف بن زنان "كارينيو مستمر مع الفريق ولا صحة لما يشاع".

وتابع "لا أعلم إلى متى الانتقائية لتقنية الفار من الحكام.. ضربة جزاء واضحة في الشوط الأول لم تحسب ولم يتم الرجوع لتقنية الفيديو".

وترددت أنباء قوية حول إقالة كارينيو من تدريب النصر.

وتجمد رصيد النصر عند النقطة 19 محتلاً المركز الثالث في ترتيب جدول المسابقة، بعدما تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم.