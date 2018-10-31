نيمار مهدد بالسجن 6 سنوات

المصدر: حميد نعمان - دبي

يواجه النجم البرازيلي نيمار، خطر السجن لست سنوات بعد أن قررت محكمة إسبانية استئناف فتح قضية انتقاله المثيرة للجدل من نادي سانتوس البرازيلي إلى برشلونة في صيف العام 2013.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أمس أن المحكمة الوطنية الإسبانية، نقلت القضية إلى الغرفة الجنائية المختصة، وعينت ثلاثة قضاة لتولي الملف، مشيرة إلى أنه في حال تمت إدانة نيمار ووكيله (والده)، في القضية فسيواجه حكما بالسجن بين أربع إلى ست سنوات.

ويحاكم في الملف نفسه رئيس نادي برشلونة الحالي جوزيف بارتوميو، كون القضية يتهم فيها النادي الإسباني بالفساد. وكان برشلونة قد أكد خلال الإعلان عن الانتقال أن الصفقة تقدر بـ17.1 مليون يورو، ثم عدل إعلانه ليصبح 40 مليون يورو، وظل يرتفع الرقم مع تكشف الحقائق وشبه فساد في القضية، التي أطاحت برئيس النادي السابق ساندرو روسيل، وآخر رقم استقر عليه النادي الكاتالوني في صفقة نيمار هو 86.2 مليون يورو، وهو ما جعل شركة برازيلية وسيطة تطالب بحصتها في الصفقة، بجانب اتهام نادي سانتوس لبرشلونة بالاحتيال عليه.

ويرى دفاع نيمار أن القضية يجب أن يتم النظر فيها من قبل محكمة برازيلية وليس إسبانية، في المقابل تتم محاكمة بارتوميو لأنه كان نائبا للرئيس السابق، ومتورط في الصفقة.

يذكر أن نيمار انتقل صيف العام 2017 إلى باريس سان جرمان الفرنسي، بعد أن قام الأخير بدفع الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة والبالغ 222 مليون يورو، رغم أن الحديث مؤخرا يدور حول رغبة صانع الألعاب البرازيلي في العودة إلى كاتالونيا.