تعرف إلى كيفية دخول الجمهور للقمة السودانية بين الهلال والمريخ

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

كشفت اللجنة العليا المنظمة لمباراة القمة السودانية بين فريقي الهلال والمريخ يوم الجمعة المقبل عن جاهزية استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة لاستضافة اللقاء المرتقب، إذ تقام المباراة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة وتعزيزا لمكانة العلاقات والروابط التاريخية والمصيرية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية السودان، وذلك بالتزامن مع عام زايد.

وحددت اللجنة المنظمة بوابات دخول الجماهير لحضور اللقاء المرتقب، حيث تفتح ابواب الملعب من الساعة الرابعة عصراً، أي قبل أربع ساعات من ركلة البداية.

وحددت اللجنة البوابات 9 – 10 -11 -12 -17 (على يمين المقصورة) لدخول جماهير الهلال وخصصت البوابتين 10 – 11 للعائلات، سيكون دخول جمهور المريخ من البوابات " 21 – 26 – 27 – 28 – 29 " وخصصت البوابتين " 27 – 28" للعائلات.

وسيتوج رئيس الهيئة العامة للرياضة، نائب رئيس مجلس ابوظبي الرياضي، اللواء محمد خلفان الرميثي، بطل الكلاسيكو السوداني.

وتنتظر جمهور "كلاسيكو السودان" سيارتان مقدمتان من المسعود للسيارات، إضافة إلى 60 جهاز إليكتروني سيتم السحب عليها بين شوطي المباراة.

ويتوقع أن تحظى المباراة بحضور جماهيري كبير ليس فقط من السودان وإنما على مستوى الوطن العربي.