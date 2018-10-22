«تاتا» يستبعد نفسه من قائمة المرشحين لتدريب المنتخب الأرجنتيني

المصدر: بوينس آيرس ــ د.ب.أ

استبعد الأرجنتيني خيراردو «تاتا» مارتينو، المدير الفني لفريق أتلانتا يونايتد الأميركي لكرة القدم، نفسه من قائمة المرشحين لتولي تدريب المنتخب الأرجنتيني.

وأوضح مارتينو أنه يرى حال المنتخب الأرجنتيني حالياً أسوأ مما كان عليه عندما ترك تدريب الفريق في 2016، وأن وضع الفريق أصبح «مخزياً».

وتأتي هذه الانتقادات من مارتينو متزامنة مع الترشيحات بعودته إلى تدريب راقصي التانغو.

وأوضح مارتينو، في تصريحات صحافية: «الوضع أسوأ كثيراً الآن، لأنه عندما كنت مدرباً للفريق، كان المنتخب الأرجنتيني والكرة الأرجنتينية كلها متأثرة بوفاة خوليو جروندونا، الذي شغل منصب رئيس الاتحاد الأرجنتيني حقبة طويلة، وكان من المنطقي أن يتعرض الفريق وقتها لفترة ارتباك، لكن الوضع الآن يبدو مخزياً».

وأشار مارتينو إلى أنه استقال من تدريب المنتخب الأرجنتيني بعد منعه من الاستعانة ببعض اللاعبين في أولمبياد 2016. وأكد: «بعدها بسنوات، تكرر هذا الأمر».