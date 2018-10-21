"ريمونتادا" الجزيرة تمر على العين في 5 دقائق

المصدر: معاذ كمبال – العين

سجل فريق الجزيرة هدفين في الدقائق الخمس الأخيرة من عمر مباراته أمام مستضيفه فريق العين ليخطف فوزاً ثميناً 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس.

وكانت المباراة في طريقها للنهاية بفوز فريق العين بهدف نظيف سجله لاعبه السويدي ماركوس بيرج في الدقيقة 33 لكن البرازيلي ليوناردوا بيررا سجل هدف تقليص الفارق للجزيرة في الدقيقة 85 من ركلة ثابتة في حين أضاف زميله البديل يعقوب الحوسني هدف الفوز في الدقيقة 90.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 14 متساوياً مع الشارقة المتصدر في حين تجمد رصيد العين عند 13 نقطة متراجعاً للمركز الثالث.

وتغلب فريق الجزيرة في اللقاء على ظروف الغيابات في صفوفه التي حرمته من جهود هدافه الدولي علي مبخوت الذي غاب عن اللقاء بداعي الإصابة التي كان قد تعرض لها خلال معسكر المنتخب الوطني الذي أقيم في مدينة برشلونة الإسبانية لكن اللاعب حضر المباراة من المدرجات من أجل الوقوف مع زملائه اللاعبين.

وأستغل لاعبو الجزيرة الثغرات الواضحة وحالة البطء في خط دفاع فريق العين التي ظهرت واضحة بمشاركة الثنائي إسماعيل أحمد ومهند العنزي في وظيفة قلب الدفاع للمرة الأولى منذ بداية الموسم الحالي.

وبدأ على معظم اللاعبين الدوليين في الفريقين التأثر بالإرهاق بسبب العودة المتأخرة للتدريبات من استحقاق المنتخبات وظهر ذلك واضحاً في التمريرات الخاطئة لمعظمهم بالإضافة للمردود المتراجع خلال وقت اللقاء.