إصابة فتحي ومحارب خلال تدريبات الأهلي المصري

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

تعرّض ظهير أيمن فريق الأهلي المصري، أحمد فتحي، للإصابة، أمس، خلال المران الصباحي على ملعب«التتش» بالقاهرة، ضمن الاستعدادات لمواجهة وفاق سطيف الجزائري، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وخضع فتحي للفحص الطبي تحت إشراف طبيب الفريق، خالد محمود، ولم يستكمل الدقائق الأخيرة من المران، حرصاً على سلامته وتفادياً لتفاقم الإصابة.

ويحلّ الأهلي ضيفاً على وفاق سطيف، بعد غد، في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال إفريقيا. كذلك شهد المران تعرض لاعب خط الوسط، إسلام محارب، للإصابة بكدمة في الرأس، إثر كرة مشتركة مع زميله محمد هاني، وخرج محارب من المران لدقائق عدة للفحص الطبي، ثم عاد وشارك من جديد.

وشهد المران انتظام ساليف كوليبالي ووليد أزارو، بعد أن خاضا تدريبات خفيفة، أول من أمس، بينما أدى محمد نجيب وجونيور أجايي تدريباتهما التأهيلية في صالة الألعاب (جيمنازيوم)، بجانب تدريبات الركض حول الملعب للتعافي من الإصابة، وكان الأهلي قد فاز على وفاق سطيف 2 - صفر في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.