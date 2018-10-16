ملخص مباريات المنتخبات في 24 ساعة مضت

المصدر: الإمارات اليوم-دبي

أنعش المنتخب الإنجليزي آماله في المنافسة على بطاقة المربع الذهبي بعدما ثأر من مضيفه الإسباني عندما تغلب عليه 3-2 على ملعب "بينيتو فيامارين" الخاص بنادي ريال بيتيس في اشبيلية في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

وسجل رحيم سترلينغ (16 و38) وماركوس راشفورد (30) أهداف انكلترا، وباكو ألكاسير (59) وسيرجيو راموس (90+7) هدفي إسبانيا.

خسارة سورية

فاز المنتخب الصيني على ضيفه السوري 2-صفر في مباراة دولية ودية في كرة القدم أقيمت في نانينغ، وذلك ضمن استعداداتها لنهائيات كأس آسيا المقررة مطلع العام المقبل في الامارات. وسجل لين غاو (20) ولاي وو (68 من ركلة جزاء) هدفي فريق المدرب الإيطالي مارتشيلو ليبي القادم من هزيمة وتعادلين في مبارياته الودية الثلاث السابقة.

فوز اليابان

تغلبت اليابان على الأوروغواي 4-3 في مباراة دولية ودية في كرة القدم في سايتاما. والفوز هو الثالث لليابان باشراف مدربه الجديد هاجيمي موريياسو، والحق في الوقت ذاته الخسارة الثانية بالأوروغواي في جولتها الآسيوية بعد سقوطها أمام كوريا الجنوبية 1-2 يوم الجمعة الماضي.

كرواتيا والأردن

فاز المنتخب الكرواتي على ضيفه الأردني 2-1 في رييكا في مباراة دولية ودية في كرة القدم في اطار استعدادات الأول لدوري الأمم الأوروبية، والثاني لنهائيات كأس آسيا في الإمارات مطلع العام المقبل. وسجل دوماغوي فيدا (24) وماتاي ميتروفيتش (62) هدفي كرواتيا، وبهاء فيصل (73) هدف الأردن.

رباعية في شباك الكويت

تعرض منتخب الكويت لهزيمة قاسية امام ضيفه الاسترالي برباعية نظيفة في مباراة دولية ودية في كرة القدم تدخل في إطار استعدادات الأول للاستحقاقات المقبلة والثاني للدفاع عن لقبه في كأس أمم آسيا المقررة في الإمارات مطلع 2019.

وسجل خالد ابراهيم (12 خطأ في مرمى فريقه) وأبوستوليس يانو (21) وتوم روجيك (82) واوير مابيل (88) الأهداف.