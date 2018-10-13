انجاز جديد لليفربول مع محمد صلاح

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

أدى تعاقد نادي ليفربول الإنجليزي مع الدولي المصري محمد صلاح في بداية الموسم الماضي وقيادته له للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا إلى زيادة شعبية الفريق واحتلاله المركز السادس بين الأندية كأكثر العلامات التجارية قيمة، ونشرت مؤسسة "براند فاينانس" تقريراً عن العلامات التجارية الأكثر قيمة بين أندية كرة القدم، وجاء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في صدارة الترتيب بقيمة بلغت مليار و551 مليون يورو، بينما جاء ريال مدريد في المرتبة الثانية بقيمة وصلت لـ مليار و288 مليون يورو.

واحتل نادي برشلونة المرتبة الثالثة بين الأندية كأكثر العلامات التجارية قيمة، وبلغ مقدارها مليار و237 مليون يورو، وجاء نادي بايرن ميونيخ الألماني في المرتبة الرابعة بقيمة بلغت مليار و151 مليون يورو، بينما بلغت قيمة العلامة التجارية لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي مليار و90 مليون يورو، وهي ما جعلته يحتل المرتبة الخامسة.

ويُعد انضمام صلاح إلى "الريدز" وقيادته إلى نهائي النسخة الماضية من "التشامبيونزليج" سببًا رئيسيًا في زيادة شعبية الفريق الإنجليزي واحتلال علامته التجارية المركز السادس بين الأندية الأكثر قيمة، وقد بلغت 986 مليون يورو، وجاء خلفه تشيلسي الإنجليزي بقيمة بلغت 978 مليون يورو، بينما جاء المركز الثامن من نصيب نادي آرسنال الإنجليزي بقيمة بلغت 887 مليون يورو متفوقًا على باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، حيث احتل الأول المرتبة التاسعة بقيمة بلغت 748 مليون يورو، بينما جاء الثاني في المرتبة العاشرة بقيمة بلغت 626 مليون يورو.