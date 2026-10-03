11.28 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دبي، خلال الأسبوع الماضي، نحو 11.28 مليار درهم، عبر تنفيذ 4076 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 7.58 مليارات درهم، وفقاً لبيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. وبلغ عدد صفقات البيع 2871 مبايعة، توزعت بين 1924 مبايعة لوحدات سكنية، و241 مبايعة لمبانٍ، و706 مبايعات لأراضٍ.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 4.92 مليارات درهم، من خلال 1423 صفقة، توزعت بواقع 646 معاملة لوحدات سكنية، و71 معاملة لمبانٍ، و706 معاملات لأراضٍ.

في المقابل، سجلت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 2.65 مليار درهم، من خلال 1448 صفقة، شملت 1278 معاملة لوحدات سكنية و170 معاملة لمبانٍ.

وسجلت معاملات الرهن العقاري 976 معاملة بقيمة 3.05 مليارات درهم. وبلغت قيمة الهبات نحو 647.95 مليون درهم، من خلال 229 معاملة.

وتصدرت «الروية الأولى» قائمة المناطق الأعلى مبيعاً خلال الأسبوع، بقيمة تجاوزت 1.72 مليار درهم، تلتها «قرية جميرا الدائرية» بنحو 533.31 مليون درهم، ثم «الخليج التجاري» بقيمة 262.98 مليون درهم.

وجاءت «الحبية الخامسة» في المرتبة الرابعة بقيمة 248.47 مليون درهم، تلتها «مجمع دبي للاستثمار الأول» بنحو 189.99 مليون درهم.

وحلت «نخلة جميرا» في المرتبة السادسة بقيمة تجاوزت 187.79 مليون درهم، تلتها «الوصل» بنحو 161.69 مليون درهم، ثم «برج خليفة» بقيمة 144.99 مليون درهم، و«نخلة ديرة» بقيمة 142.78 مليون درهم، فيما جاءت «مدينة المطار» في المرتبة العاشرة بقيمة 140.16 مليون درهم.