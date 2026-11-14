12.43 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دبي نحو 12.43 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، عبر تنفيذ 3771 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 8.04 مليارات درهم، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتوزعت المبيعات بواقع 1945 مبايعة لوحدات سكنية، و160 مبايعة لمبانٍ، و328 مبايعة لأراضٍ، بإجمالي 2433 مبايعة.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 5.34 مليارات درهم، من خلال 1111 صفقة، توزعت بواقع 700 مبايعة لوحدات سكنية، و83 مبايعة لمبانٍ، و328 مبايعة لأراضٍ. في المقابل، بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 2.7 مليار درهم، عبر 1322 صفقة، شملت 1245 مبايعة لوحدات سكنية، و77 مبايعة لمبانٍ.

وسجلت الرهون العقارية 922 معاملة بقيمة 2.89 مليار درهم، توزعت بواقع 529 معاملة لوحدات سكنية، و153 معاملة لمبانٍ، و240 معاملة لأراضٍ.

وبلغت قيمة الهبات نحو 1.5 مليار درهم، من خلال 416 معاملة، توزعت على 368 معاملة لوحدات سكنية، و12 معاملة لمبانٍ، و36 معاملة لأراضٍ.

وتصدرت منطقة نخلة جبل علي قائمة المناطق الأعلى مبيعاً خلال الأسبوع الماضي، بقيمة تجاوزت 651.81 مليون درهم، تلتها نخلة ديرة بنحو 622.2 مليون درهم، ثم ند الشبا الأولى بقيمة 367.06 مليون درهم، والخليج التجاري في المرتبة الرابعة بقيمة 296.13 مليون درهم، تلتها وادي الصفا 3 بنحو 255.96 مليون درهم.

وحلت نخلة جميرا في المرتبة السادسة، بقيمة تجاوزت 204.71 ملايين درهم، تلتها منطقة برج خليفة بنحو 199.65 مليون درهم، ثم مدينة دبي الملاحية بقيمة 196.14 مليون درهم، وقرية جميرا الدائرية بنحو 195.62 مليون درهم، فيما جاءت الحبية الخامسة في المرتبة العاشرة بقيمة 184.12 مليون درهم.