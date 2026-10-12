حمدان بن محمد: من طريق الحرير إلى آفاق الذكاء الاصطناعي تتجدّد جسور التعاون بين دبي والصين

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في تدوينة عبر منصة "إكس": "تقود غرف دبي أكبر وفد اقتصادي من دبي إلى الصين للمشاركة في "منتدى دبي للأعمال – الصين"، في مدينة شينجن في 14 أكتوبر الجاري".

وأضاف سموه: "في عام 1990، كانت الصين تحتل المرتبة السادسة بين شركاء دبي التجاريين، بقيمة تجارة غير نفطية بلغت 2.1 مليار درهم… وفي عام 2025، بلغت تلك القيمة 363.5 مليار درهم، لتنمو بمعدل 172 ضعف خلال 35 عاماً، وتتصدر الصين اليوم قائمة شركاء دبي التجاريين عالمياً".

وتابع سموه: "من طريق الحرير إلى آفاق الذكاء الاصطناعي، تتجدّد جسور التعاون بين دبي والصين… شراكة ترسّخها الثقة والطموح، وتدفعها رؤيتنا المشتركة لصناعة الفرص وخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة".