سجلت التصرفات العقارية في دبي، خلال الأسبوع الجاري، نحو 12.17 مليار درهم، عبر تنفيذ 4013 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 7.32 مليارات درهم، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبلغ إجمالي عدد المبايعات 2502 مبايعة، توزعت بواقع 2166 مبايعة لوحدات سكنية، و133 مبايعة لمبانٍ، و203 مبايعات لأراضٍ.

وسجلت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 4.3 مليارات درهم، من خلال 1027 صفقة، شملت 759 معاملة لوحدات سكنية، و65 معاملة لمبانٍ، و203 معاملات لأراضٍ. فيما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 3.02 مليارات درهم، عبر 1475 صفقة، توزعت بواقع 1407 معاملات لوحدات سكنية و68 معاملة لمبانٍ.

وفيما يتعلق بالرهن العقاري، بلغت قيمته نحو 3.32 مليارات درهم، من خلال 1249 معاملة، شملت 902 معاملة لوحدات سكنية، و130 معاملة لمبانٍ، و217 معاملة لأراضٍ.

وسجلت الهبات نحو 1.62 مليار درهم، من خلال 262 معاملة، توزعت بواقع 212 معاملة لوحدات سكنية، و10 معاملات لمبانٍ، و40 معاملة لأراضٍ.

أعلى المبيعات

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الثانية قائمة المناطق الأعلى مبيعاً خلال الأسبوع، بقيمة تجاوزت 523.33 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بنحو 410.81 ملايين درهم، ثم سيح شعيب الأولى بقيمة 389.63 مليون درهم.

وجاءت نخلة ديرة في المرتبة الرابعة بمبيعات بلغت 320.91 مليون درهم، تلتها نخلة جبل علي بنحو 294.31 مليون درهم، ثم قرية جميرا الدائرية بقيمة 263.09 مليون درهم، ونخلة جميرا بنحو 251.69 مليون درهم.

وحلت منطقة برج خليفة في المرتبة الثامنة بقيمة 207.91 ملايين درهم، تلتها منطقة اليفرة الأولى بنحو 187.62 مليون درهم، فيما جاءت دبي هيلز في المرتبة العاشرة بمبيعات بلغت 174.76 مليون درهم.

الأداء اليومي

وعلى صعيد التعاملات اليومية، سجلت التصرفات العقارية في دبي، اليوم، نحو 1.01 مليار درهم، من خلال 508 صفقات، تضمنت مبيعات بقيمة 722.55 مليون درهم، ورهوناً عقارية بقيمة 215.81 مليون درهم، وهبات بنحو 66.73 مليون درهم.

واستحوذت المبيعات على 71.89% من إجمالي قيمة التصرفات اليومية، مقابل 21.47% للرهون العقارية، و6.64% للهبات.