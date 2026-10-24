10.92 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دبي 10.92 مليارات درهم خلال تعاملات الأسبوع الماضي، عبر تنفيذ 3717 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 6.97 مليارات درهم، ورهوناً عقارية بقيمة 2.56 مليار درهم، وهبات بنحو 1.39 مليار درهم.

وبحسب بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، توزعت المبيعات على 2467 مبايعة، شملت 2071 مبايعة لوحدات سكنية، و209 مبايعات لمبانٍ، و187 مبايعة لأراضٍ.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 4.09 مليارات درهم عبر تنفيذ 921 صفقة، توزعت بواقع 672 معاملة لوحدات سكنية، و62 معاملة لمبانٍ، و187 معاملة لأراضٍ. في المقابل، بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 2.87 مليار درهم عبر 1546 صفقة، شملت 1399 معاملة لوحدات سكنية و147 معاملة لمبانٍ.

وسجلت الرهون العقارية 1001 معاملة بقيمة 2.56 مليار درهم، توزعت بواقع 624 معاملة لوحدات سكنية، و113 معاملة لمبانٍ، و264 معاملة لأراضٍ. كما بلغت قيمة الهبات نحو 1.39 مليار درهم عبر 249 معاملة، شملت 126 معاملة لوحدات سكنية، و18 معاملة لمبانٍ، و105 معاملات لأراضٍ.

وتصدرت منطقة الروية الأولى قائمة المناطق الأعلى مبيعاً خلال الأسبوع الماضي، بقيمة تجاوزت 1.08 مليار درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بنحو 393.6 مليون درهم، ثم نخلة جميرا بقيمة 274.86 مليون درهم.

وجاءت منطقة الحبية الخامسة في المرتبة الرابعة بقيمة 229.78 مليون درهم، تلتها اليفرة الأولى بنحو 208.1 ملايين درهم، ثم مدينة المطار بقيمة تجاوزت 194.27 مليون درهم.

وحلت منطقة برج خليفة في المرتبة السابعة بنحو 189.84 مليون درهم، تلتها قرية جميرا الدائرية بقيمة 188.93 مليون درهم، ثم نخلة ديرة بنحو 181.49 مليون درهم، فيما جاءت الخيران الأولى في المرتبة العاشرة بقيمة 134.37 مليون درهم.

وعلى صعيد الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو 2.23 مليار درهم عبر تنفيذ 543 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 1.81 مليار درهم، ورهوناً عقارية بقيمة 304.77 ملايين درهم، وهبات بقيمة 115.83 مليون درهم. واستحوذت المبيعات على 81.13% من إجمالي قيمة التصرفات اليومية، مقابل 13.67% للرهون العقارية و5.2% للهبات.