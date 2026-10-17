13.47 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

سجّلت التصرفات العقارية في دبي 13.47 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، عبر تنفيذ 4193 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 8.59 مليارات درهم، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبلغ إجمالي المبيعات 8.59 مليارات درهم عبر 2676 مبايعة، توزعت بواقع 2182 مبايعة لوحدات سكنية، و272 مبايعة لمبانٍ، و222 مبايعة لأراضٍ.

وسجلت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 5.38 مليارات درهم عبر 962 صفقة، شملت 665 معاملة لوحدات سكنية، و75 معاملة لمبانٍ، و222 معاملة لأراضٍ.

في المقابل، بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 3.22 مليارات درهم عبر 1714 صفقة، توزعت بواقع 1517 معاملة لوحدات سكنية، و197 معاملة لمبانٍ.

وسجلت الرهون العقارية 1266 معاملة بقيمة 3.72 مليارات درهم، شملت 622 معاملة لوحدات سكنية، و130 معاملة لمبانٍ، و514 معاملة لأراضٍ.

وبلغت قيمة الهبات نحو 1.16 مليار درهم عبر 251 معاملة، توزعت بواقع 202 معاملة لوحدات سكنية، وثماني معاملات لمبانٍ، و41 معاملة لأراضٍ.

وتصدرت منطقة دبي مارينا قائمة المناطق الأعلى مبيعاً خلال الأسبوع الماضي، بقيمة تجاوزت 1.01 مليار درهم، تلتها «نخلة جبل علي» بنحو 739.17 مليون درهم، ثم «مدينة المطار» بقيمة 382.23 مليون درهم.

وجاءت منطقة الخليج التجاري في المرتبة الرابعة بمبيعات بلغت 302.12 مليون درهم، تلتها «نخلة ديرة» بقيمة 217.53 مليون درهم.

وحلت «وادي الصفا 3» في المرتبة السادسة، بمبيعات تجاوزت 216.36 مليون درهم، تلتها «مدينة دبي الملاحية» بنحو 193.2 مليون درهم، ثم «قرية جميرا الدائرية» بقيمة 193.17 مليون درهم.

وجاءت منطقة «الحبية الخامسة» في المرتبة التاسعة بمبيعات بلغت 179.91 مليون درهم، تلتها «اليفرة 1» في المرتبة العاشرة بقيمة 177.72 مليون درهم.

وعلى صعيد الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو 1.6 مليار درهم عبر تنفيذ 594 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 1.07 مليار درهم، ورهوناً عقارية بقيمة 421.84 مليون درهم، وهبات بقيمة 101.33 مليون درهم. واستحوذت المبيعات على 66.87% من إجمالي قيمة التصرفات اليومية، مقابل 26.36% للرهون العقارية، فيما بلغت حصة الهبات 6.33%.

• «دبي مارينا» تصدرت قائمة المناطق الأعلى مبيعاً بقيمة تجاوزت 1.01 مليار درهم.

• مبيعات العقارات الجاهزة سجلت نحو 5.38 مليارات درهم عبر 962 صفقة.