11.19 مليار درهم تصرفات عقارات دبي الأسبوع الماضي

سجلت التصرفات العقارية في دبي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، أكثر من 11.19 مليار درهم عبر تنفيذ 3901 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 7.58 مليارات درهم. وتوزعت المبيعات بواقع 2259 مبايعة لوحدات سكنية، و164 مبايعة لمبانٍ، و218 مبايعات لأراضٍ، وبإجمالي 2641 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة نحو 4.42 مليارات درهم عبر تنفيذ 1016 صفقة، موزعة بواقع 742 معاملة لوحدات سكنية، و56 معاملة لمبانٍ، و218 معاملات لأراضٍ، بينما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 3.15 مليارات درهم عبر 1625 صفقة، مقسمة بواقع 1517 معاملة لوحدات سكنية و108معاملات لمبانٍ.

وسجل الرهن العقاري 1023 معاملة، بقيمة 2.18 مليار درهم، موزعة بواقع 702 معاملة لوحدات سكنية، و98 معاملة لمبانٍ، و223 معاملة لأراضٍ. وبلغت قيمة الهبات نحو 1.43 مليار درهم، بواقع 237 معاملة، موزعة على 196 معاملة لوحدات سكنية، وعشر معاملات لمبانٍ، و31 معاملة لأراضٍ.

وتصدرت منطقة نخلة جبل علي قائمة المناطق الأعلى مبيعاً خلال الأسبوع الماضي، بقيمة جاوزت 421.65 مليون درهم، تلتها «الخليج التجاري» بنحو 416.19 مليون درهم، ثم جاءت «نخلة جميرا» ثالثة بقيمة 328.51 مليون درهم، ومنطقة اليفره 1 رابعة بقيمة 256.21 مليون درهم، و«دبي هيلز» خامسة بـ 241.89 مليون درهم.

وحلت «مدينة دبي الصناعية» سادسة، بقيمة جاوزت 237.82 مليون درهم، تلتها «برج خليفة» بنحو 237.58 مليون درهم، ثم «قرية جميرا الدائرية» بقيمة 227.12 مليون درهم، ومنطقة «وداي الصفا 3» بقيمة 192.33 مليون درهم، فيما جاءت «حدائق الشيخ محمد بن راشد» في المرتبة العاشرة بقيمة 179.45 مليون درهم.