411.98 مليار درهم مبيعات عقارات دبي خلال 10 أشهر

اقتربت قيمة التصرفات العقارية في دبي من 625 مليار درهم خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2026، مع تسجيل 181 ألفاً و866 معاملة، فيما بلغت المبيعات نحو 411.98 مليار درهم، في مؤشر إلى استمرار النشاط في السوق العقارية، وتنوع الطلب على مختلف فئات الأصول.

وبحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت قيمة التصرفات العقارية خلال الفترة من يناير إلى نهاية تعاملات أكتوبر الجاري 624.8 مليار درهم، بما يعادل نحو 68% من إجمالي التصرفات المسجلة خلال عام 2025، والبالغة 919 مليار درهم.

وبلغت قيمة المبيعات 411.98 مليار درهم، عبر 134 ألفاً و730 معاملة، شملت 113 ألفاً و353 معاملة لوحدات سكنية، و10 آلاف و498 معاملة لمبانٍ، و10 آلاف و879 معاملة لأراضٍ.

واستحوذت العقارات الجاهزة على الحصة الأكبر من المبيعات، بقيمة 215.6 مليار درهم، من خلال نحو 43.97 ألف معاملة، توزعت على 30.18 ألف معاملة لوحدات سكنية، و2906 معاملات لمبانٍ، و10 آلاف و879 معاملة لأراضٍ.

في المقابل، بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 196.38 مليار درهم، عبر 90.76 ألف معاملة، شملت 83.17 ألف معاملة لوحدات سكنية، و7592 معاملة لمبانٍ.

وسجلت معاملات الرهن العقاري 163.8 مليار درهم، من خلال 39 ألفاً و461 معاملة، توزعت على 24.8 ألف معاملة لوحدات سكنية، و4738 معاملة لمبانٍ، و9920 معاملة لأراضٍ.

وبلغت قيمة الهبات 49.07 مليار درهم، عبر 7682 معاملة، شملت 5819 معاملة لوحدات سكنية، و494 معاملة لمبانٍ، و1369 معاملة لأراضٍ.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري قائمة المناطق الأعلى مبيعاً خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام، بقيمة تجاوزت 21.96 مليار درهم، تلتها «مدينة المطار» بنحو 18.35 مليار درهم، ثم «اليلايس 1» بقيمة 16.63 مليار درهم.

وجاءت «نخلة ديرة» في المرتبة الرابعة بقيمة 13.85 مليار درهم، تلتها «نخلة جميرا» بنحو 12.77 مليار درهم، ثم «معيصم الثانية» بقيمة 11.86 مليار درهم.

وحلت «قرية جميرا الدائرية» في المرتبة السابعة بقيمة 11.23 مليار درهم، تلتها «نخلة جبل علي» بنحو 10.9 مليارات درهم، ثم «الروية الأولى» بقيمة 9.83 مليارات درهم، فيما جاءت منطقة برج خليفة في المرتبة العاشرة بنحو 9.58 مليارات درهم.

وعلى مستوى الأداء الشهري، بلغت مبيعات عقارات دبي خلال أكتوبر، منفرداً، 34.12 مليار درهم، عبر 11.61 ألف معاملة، توزعت على 9185 معاملة لوحدات سكنية، و985 معاملة لمبانٍ، و1435 معاملة لأراضٍ.

وبلغت مبيعات العقارات الجاهزة 20.99 مليار درهم، من خلال 4907 معاملات، فيما سجلت مبيعات العقارات على الخريطة 13.13 مليار درهم، عبر 6698 معاملة.

وسجلت معاملات الرهن العقاري 12.68 مليار درهم، من خلال 4552 معاملة، توزعت على 2744 معاملة لوحدات سكنية، و515 معاملة لمبانٍ، و1293 معاملة لأراضٍ.

وبلغت قيمة الهبات 5.47 مليارات درهم، عبر 989 معاملة، شملت 685 معاملة لوحدات سكنية، و63 معاملة لمبانٍ، و241 معاملة لأراضٍ. وبذلك، تجاوز إجمالي التصرفات العقارية في دبي خلال أكتوبر 52.27 مليار درهم، عبر نحو 17.15 ألف معاملة.

• 52.27 مليار درهم تصرفات عقارية في أكتوبر.