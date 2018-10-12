صحيفة تتساءل: هل أستعان محمد صلاح بالسحر والشعوذة الموسم الماضي

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

أثارت صحيفة "عكاظ" السعودية جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعدما اعدت تقريراً ذكرت فيه بأن النجم المصري محمد صلاح المحترف في فريق ليفربول الإنجليزي قد لجأ إلى السحر والشعوذة خلال الموسم الماضي الذي شهد تألقه واحرازه جوائز فردية، في وقت لا يقدم حالياً المستوى المطلوب.

وذكرت الصحيفة: "أرجع عدد كبير من متداولي مواقع التواصل الاجتماعي نجومية محمد صلاح في الموسم الماضي إلى لجوئه للسحر والشعوذة وتعامله مع أحد الدجالين المعروفين، وعندما ابتعد عنه لطلبه مقابلاً مادياً أكبر فسد مفعول السحر وتخلى الحظ عن صلاح، فابتعد عن الشباك وطالته شباك النقد، لدرجة أن بعض من جماهير ليفربول طالبت ببيعه، الخزعبلات والأحاديث التي روح لها العديد من المغرضين اللذين لم تكن يوماً نجومية البطل العربي لتسعدهم أو لتكون يوماً مدعاه للفخر لديهم في الوقت الذي بدأ في تأثير النجم العربي ظاهراً على الجماهير الإنجليزية التي رددت له هتافات باللغة العربية في كثير من الأوقات".