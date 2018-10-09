سواريز سيبقى في برشلونة خلال الاستراحة الدولية لعلاج آلام الركبة

المصدر: برشلونة - أ.ف.ب

أعلن نادي برشلونة بطل إسبانيا أمس، أن مهاجمه الأوروغواياني لويس سواريز سيبقى في المدينة الكاتالونية خلال استراحة المباريات الدولية، لمعالجة آلام في الركبة اليمنى يعانيها، علماً أنه لم يدرج ضمن لائحة اللاعبين المستدعين الى منتخب بلاده لكونه ينتظر ولادة طفله الثالث.

وجاء في بيان للنادي الكاتالوني «خلال الأيام المقبلة، سيتابع سواريز برنامج عمل محدد لتقوية عضلاته والوقاية (من الإصابة) في مركز التدريب التابع للنادي لعلاج الألم الذي يعانيه في ركبته اليمنى».

ولم يحدد النادي فترة غياب متوقعة لمهاجمه البالغ من العمر 31 عاماً.

وكان اتحاد الأوروغواي قد تفادى استدعاء سواريز للمباراتين الوديتين مع كوريا الجنوبية (12 أكتوبر) واليابان (16 منه) بسبب انتظار اللاعب ولادة طفله الثالث.

وغاب سواريز (31 عاماً) عن تمارين فريقه الجمعة الماضي بسبب الآلام في ركبته، قبل أن يعود السبت الى التمارين ويشارك الأحد أساسياً في المباراة التي تعادل فيها فريقه مع فالنسيا (1-1)، والتي أعطى فيها تمريرة حاسمة الى الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل هدف التعادل.

وبعد استراحة المباريات الدولية، يستضيف برشلونة الوصيف (برصيد 15 نقطة) إشبيلية المتصدر (برصيد 16 نقطة) في مباراة قمة لصدارة الدوري، في 20 أكتوبر. وبعدها يخوض برشلونة مواجهتين قويتين، أولاهما في 24 منه أمام إنتر ميلانو في دوري أبطال أوروبا، ثم في 28 منه أمام غريمه اللدود ريال مدريد في «كلاسيكو» إسبانيا.