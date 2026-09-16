فليك يشيد بـ «ثقة نفس» لامين جمال

أشاد مدرب برشلونة، الألماني هانزي فليك، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس، بثقة الموهوب لامين جمال بنفسه، بعدما صرّح الأخير في مقابلة صحافية بأنه والفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، من أفضل اللاعبين في العالم، ويستحقان الفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026.

وقال فليك في مؤتمر صحافي «لامين؟ أعتقد أنه صادق فحسب، لديه ثقة بنفسه، إنه لاعب استثنائي، وكنت أفضل لو لم يُصرّح بذلك، لكن من الطبيعي أن يرغب في الفوز بالكرة الذهبية، وسأستمر في دعمه»، وأضاف فليك «ما يُعجبني هو أنه يُظهر تلك الثقة على أرض الملعب أيضاً، وجميعنا نحب رؤيته وهو يلعب بهذه الطريقة».