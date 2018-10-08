البلجيكي هازارد يعلن ناديه المفضل وحلمه منذ الطفولة

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

كشف لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي إيدين هازارد، عن النادي الذي يتمنى أن يتواجد فيه وحلمه منذ الطفولة مشيراً في تصريحات تلفزيونية لقناة بلجيكية عقب فوز فريقه أمس في الدوري الإنجليزي أن نادي ريال مدريد الإسباني هو الأفضل في العالم، مُشيرًا إلى أن انتقاله للملكي هو حلم يراوده منذ الصغر.

وقال إيدين هازارد:"ريال مدريد هو الفريق الافضل في العالم، لن أكذب حيال ذلك، والانتقال هناك كان حلمي منذ الصغر، بكل تأكيد مازالت جاهزًا في الوقت ذاته للجلوس والتفاوض مع مسئولي نادي تشيلسي بشأن تجديد العقد معهم".

وعن فكرة ضغطه على إدارة تشيلسي من أجل تركه يرحل لصفوف ريال مدريد كما فعل زميله السابق بالنادي وحارس مرمى المنتخب البلجيكي، ثيبو كورتوا قال هازارد: "لا أريد هذه الدراما، أريد ما هو أفضل لي وللنادي كذلك، لقد منحوني كل شيء طوال مسيرتي".

يُذكر أن إيدين هازارد كان قد أحد أبرز الصفقات المحتمل انضمامها لصفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، خاصةً بعد رحيل كريستيانو رونالدو نجم الملكي إلى يوفنتوس الإيطالي، إلا أن القيمة المالية المرتفعة التي طلبتها إدارة تشيلسي حالت دون إتمام الصفقة.