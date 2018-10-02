سيتي يتمنّى التعويض.. ويونايتد يحلم بحل «أزمة مورينيو»

المصدر: لندن - أ.ف.ب

تنتظر قطبي مدينة مانشستر الإنجليزية مهمة صعبة في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث يحل سيتي الذي خسر مباراته الأولى ضيفاً اليوم على هوفنهايم الألماني، ويستضيف يونايتد المأزوم فالنسيا الإسباني.

وسيحاول كل من ريال مدريد الإسباني الساعي الى لقب رابع توالياً، ويوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني وليون الفرنسي، تحقيق فوز ثانٍ على التوالي.

ويحل مانشستر سيتي الذي سقط على ملعبه أمام ليون 1-2 في الجولة الأولى للمجموعة السادسة، ضيفاً على هوفنهايم بمعنويات مرتفعة بعدما استعاد صدارة الدوري الإنجليزي الذي يحمل لقبه، بفارق الأهداف أمام ليفربول. وستكون المباراة عبارة عن المواجهة بين أفكار مدرب شاب هو الألماني يوليان ناغلسمان (31 عاماً) مدرب هوفنهايم، ومثله الأعلى الإسباني جوسيب غوارديولا (47 عاماً). وستكون هذه المباراة الأولى لهوفنهايم على أرضه في هذه المسابقة.

أزمة مورينيو

بعد الفوز على مضيفه يونغ بويز السويسري بثلاثية نظيفة قبل أسبوعين في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة، انتهى الأسبوع الفائت بأسوأ طريقة ممكنة بالنسبة إلى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، فقد تلقى فريقه مانشتسر يونايتد خسارته الثالثة في سبع مباريات هذا الموسم في الدوري المحلي بسقوطه على أرض وست هام 1-3، وتوترت علاقاته مع لاعبيه أكثر، وبدأ يتزايد الحديث عن قرب انتهاء علاقته بناديه.

ويجد يونايتد، وصيف بطل الموسم الماضي محلياً، نفسه في المركز العاشر حالياً، بعدما حقق الفريق المتوج باللقب 20 مرة، أسوأ بداية له في بطولة إنجلترا منذ 29 عاماً، وهو خارج دائرة المرشحين للقب بعد شهرين من انطلاق النسخة الحالية.

في المقابل، تبدو الفرصة مواتية ليوفنتوس لتحقيق فوز ثانٍ تواليا على حساب ضيفه يونغ بويز، علماً أن الفريق الإيطالي يهيمن كعادته على البطولة محلياً، وحقق السبت الفوز السابع تواليا له في سبع مراحل، وذلك على حساب نابولي (3-1). الا أن يوفنتوس سيفتقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي طرد في المباراة الأولى ضد فالنسيا ببطاقة حمراء مباشرة، وأوقف لمباراة واحدة.

عودة مودريتش

إلى ذلك، يعود الكرواتي لوكا مودريتش مع فريقه ريال مدريد الى ملعب لوجنيكي في موسكو، حيث خاض مع منتخب بلاده نهائي كأس العالم 2018 وخسر أمام فرنسا 2-4، لكنه خرج بلقب أفصل لاعب في البطولة قبل أن يضيف في الأسابيع الماضية جائزتي أفضل لاعب في أوروبا والعالم.

ويتوقع أن يفتقد ريال في مباراة اليوم لجناحه الويلزي غاريث بيل المصاب في الفخذ .

ومع انخفاض عدد «النجوم» في صفوفه وعدم تعويض انتقال رونالدو بضم لاعب من طينة كبيرة، يجد ريال نفسه يعتمد بشكل متزايد على مجموعة من اللاعبين الشبان. وسيحاول روما تعويض خسارته الأولى بثلاثية نظيفة أمام ريال، عندما يستضيف فيكتوريا بلزن التشيكي الذي فرط في فوز كان في متناوله، بعدما تقدم بهدفين نظيفين على سسكا موسكو الذي استطاع العودة بنقطة ثمينة.

بايرن وأياكس

ويخوض بايرن لقاء مرتقباً مع ضيفه أياكس امستردام في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة، فيما يستقبل أيك أثينا اليوناني على أرضه بنفيكا البرتغالي. وكان بايرن قد فاز في الجولة الأولى على مضيفه بنفيكا البرتغالي (2-صفر)، لكن بطل البوندسليغا في المواسم الستة السابقة سيخوض المواجهة الأوروبية على خلفية تعثر أمام ضيفه أوغسبورغ (1-1) وسقوط أمام مضيفه هرتا برلين (صفر-2) في آخر مباراتين في الدوري المحلي.