هرتا برلين يفرح بفوزه الأول على البايرن منذ 2009

المصدر: برلين - أ.ف.ب

لم تكن عودة المدرب الكرواتي، نيكو كوفاتش، إلى الملعب الأولمبي الخاص بفريقه السابق، هرتا برلين، موفقة، إذ سقط وفريقه بايرن ميونيخ، حامل اللقب، صفر-2، أول من أمس، في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ودخل بايرن اللقاء باحثاً عن تعويض تعثره في المرحلة السابقة أمام أوغسبورغ (1-1)، لكنه ترك الملعب الأولمبي وهو يجرّ خلفه ذيل خيبة الهزيمة الأولى له بقيادة مدربه الجديد كوفاتش الذي عاد إلى ملعب فريق دافع عن ألوانه لاعباً لفترتين (1991-1996 و2003-2006) ولعب في الوسط إلى جانب المدرب الحالي للفريق، المجري بال دارداي، الذي دافع عن ألوان هرتا من 1997 حتى 2011.

وبعد ثلاثة تعادلات متتالية، فشل بايرن في استعادة تفوقه على ممثل العاصمة، الذي لم يذق طعم الفوز على العملاق البافاري، منذ أن تغلب عليه 2-1 في 14 فبراير 2009 بالعاصمة، قبل أن يخسر بعدها المواجهات الـ11 التالية.

لكنه استعاد اعتباره ورفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً، بفارق الأهداف، خلف بايرن بالذات، ونقطتين أمام بوروسيا دورتموند وفيردر بريمن، اللذين يتواجهان مع باير ليفركوزن وشتوتغارت على التوالي.