بايرن يخسر نجميــه رافينيا وتوليسو للإصابة

المصدر: برلين - أ.ف.ب

أعلن نادي بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، أن لاعبه الفرنسي كورنتان توليسو سيخضع لعملية جراحية ويغيب أشهراً بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي في الركبة اليمنى، بينما سيغيب البرازيلي رافينيا أسابيع بسبب إصابة في الكاحل. وتعرض لاعبا بايرن للإصابة خلال المباراة التي فاز فيها فريقهما على باير ليفركوزن 3-1، أول من أمس، ضمن المرحلة الثالثة من البوندسليغا. وخرج توليسو بعد احتكاك مع لاعب ليفركوزن فولاند قبيل نهاية الشوط الأول.

وبقي الفرنسي المتوج مع منتخب بلاده هذا الصيف بلقب كأس العالم 2018 ممداً على الأرض فترة طويلة، وبدا متألماً بشكل كبير. وأوضح بايرن أن لاعبه تعرض لقطع في الرباط الصليبي، وخضع لعملية جراحية أمس وأن «لاعب خط الوسط سيغيب عن الملاعب أشهراً». وكان توليسو (24 عاماً) قد سجل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة العاشرة، علماً بأنها كانت المرة الأولى التي يبدأ فيها هذا الموسم المباراة أساسياً. أما رافينيا (25 عاماً) فأصيب بعدما قام لاعب ليفركوزن كريم بلعربي بالدوس على رجله في الدقيقة 80. وتبين أن رافينيا أصيب بـ«تمزق جزئي في أربطة الكاحل الأيسر»، بحسب بيان للنادي أكد أن مدافعه سيغيب «أسابيع».