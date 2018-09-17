إبراهيموفيتش يستعرض في هدفه الـ500

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

اختار السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أن يسجل بطريقة استعراضية الهدف الـ500 له في مسيرته، ليصبح ثالث لاعب بين اللاعبين الذين مازالوا يزاولون اللعبة، يصل إلى هذا الرقم في مسيرته على مستوى الأندية والمنتخب.

وفي المباراة التي خسرها فريقه الحالي لوس أنجليس غالاكسي الأميركي أمام تورونتو أف سي 3-5، افتتح إبراهيموفيتش (36 عاماً) التسجيل لفريقه عندما تقدم إلى داخل منطقة الجزاء لمتابعة كرة مرفوعة بالعمق، قبل أن يقوم بالالتفاف على نفسه والكرة لاتزال في الهواء، ويرفع قدمه اليمنى عالياً لمتابعتها في المرمى بطريقة أكروباتية. ورغم الخسارة، بدا اللاعب الدولي السابق فخوراً بما قام به، إذ قال بعد المباراة «أنا سعيد لتورونتو لأنهم سيذُكَرون على أنهم ضحية هدفي الـ500»، الذي حمل أيضاً الرقم 17 له في الدوري الأميركي.

وبات إبراهيموفيتش ثالث لاعب حالياً يصل إلى عتبة 500 هدف، بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي حالياً، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.