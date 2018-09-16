انطلاق الدوري البحريني اليوم باسمه الجديد

المصدر: المنامة - أ.ف.ب

تنطلق اليوم منافسات الدوري البحريني لكرة القدم في نسخته الثانية والستين باسمه الجديد «دوري ناصر بن حمد الممتاز»، بمباراتين تجمع الأولى فريقي الشباب والبديع، والثانية الرفاع والمنامة، على أن تختتم المرحلة الأولى الإثنين بمواجهة الحالة والرفاع الشرقي.

ولن تخوض أندية المحرق والنجمة والمالكية والحد مباريات في هذه المرحلة.

وكان الاتحاد البحريني قد أطلق على منافسات دوري الدرجة الأولى اسم نجل ملك البحرين وممثله للأعمال الخيرية وشؤون الشباب ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية.

وسيشهد الموسم الجديد تغييرات على الصعيد التنظيمي، مع تطبيق لوائح وتشريعات جديدة أهمها السماح للأندية بالتعاقد مع لاعبين اثنين فقط كمحترفين بدلاً من النظام السابق أربعة لاعبين (3 أجانب + لاعب آسيوي)، فيما الأندية التي لديها مشاركات خارجية يحق لها تسجيل أربعة لاعبين أجانب حسب نظام الاتحاد القاري، على أن يشارك لاعبان فقط محلياً. كما ألزم الاتحاد الأندية بإشراك لاعبين تحت 21 سنة وفق دقائق محددة خلال الموسم، وفي حال عدم الالتزام تكون هناك عقوبات وغرامات.