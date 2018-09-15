الزمالك ينتزع صدارة الدوري المصري

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

انتزع الزمالك الصدارة مؤقتاً بفوزه الكبير على ضيفه طلائع الجيش 3-صفر أول من أمس، على ملعب بتروسبورت في القاهرة في ختام المرحلة السادسة من الدوري المصري لكرة القدم.

وفرض المدافع محمود علاء نفسه نجماً للمباراة بتسجيله الأهداف الثلاثة في الدقائق 32 و57 و82.

وواصل الزمالك صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي بعد خسارته أمام النجوم صفر-1 في المرحلة الرابعة، والرابع هذا الموسم فرفع رصيده الى 13 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام بيراميدز المتصدر السابق، الذي كان سقط في فخ التعادل أمام الجونة 1-1 الأربعاء والإنتاج الحربي الفائز على بتروجيت 2-1 أول من أمس أيضاً. في المقابل، تجمد رصيد طلائع الجيش عند خمس نقاط في المركز الـ15.

وكانت أول فرصة حقيقة على مرمى طلائع الجيش من انفراد ليوسف إبراهيم «أوباما» في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتدخل المدافع علي الفيل ويبعد الكرة إلى ركنية، ورد طلائع الجيش بتسديدة قوية لكريم طارق أبعدها الحارس محمود عبدالرحيم «جنش» بصعوبة إلى ركنية، وأخرى للاعب نفسه أبعدها محمود علاء وهي في طريقها للمرمى (28).

وأهدر «أوباما» هدفاً من انفراد بالحارس محمد بسام، الذي حول الكرة الى ركنية سجل منها علاء هدف التقدم للزمالك بضربة رأسية على يسار بسام (32)، قبل أن يضيف الثاني بالطريقة ذاتها (57)، ثم سجل هدفه الثالث بتسديدة قوية من داخل المنطقة (82).