ديلي ألي يغيب عن إنجلترا أمام سويسرا

المصدر: لندن - د.ب.أ

أعلن المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، أمس، غياب لاعب خط وسط توتنهام، ديلي ألي، عن صفوفه في المباراة الودية المقررة غداً أمام المنتخب السويسري، بسبب الإصابة.

وذكر المنتخب عبر حسابه بموقع شبكة لتواصل الاجتماعي «تويتر» أن ألي (22 عاماً)، لاعب وسط فريق توتنهام، يعاني إصابة عضلية بسيطة، وسيعود إلى ناديه لاستكمال العلاج.

وكان غاريث ساوثغيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي قد استدعى بالفعل ديماراي غراي لاعب ليستر سيتي إلى القائمة، ولا يعتزم ضم عنصر آخر.

وتعرض ديلي ألي للإصابة خلال مشاركته في المباراة التي خسرها المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الإسباني 1-2، أول من أمس، ضمن منافسات النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا.