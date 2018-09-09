الأرجنتين تقسو على غواتيمالا بالثلاثة

المصدر: لوس أنجلوس - أ.ف.ب

حقق المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم فوزاً كبيراً على نظيره الغواتيمالي 3-صفر في مباراة ودية أقيمت بينهما في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، أمس، في غياب نجم الأرجنتين ليونيل ميسي، بينما برز زميله في برشلونة سواريز وقاد منتخب بلاده الأوروغواي للفوز على المكسيك 4-1 في هيوستن.

وسجل أهداف الأرجنتين مارتينيز من ركلة جزاء (27) ولو سيلسو (35) وسيميوني (44).

وكانت هذه المباراة الأولى للأرجنتين منذ إقصائها من الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2018.

ولم يستدع المدرب المؤقت للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، عدداً من اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في كأس العالم، مثل ميسي وأنخل دي ماريا ونيكولاس أوتامندي وسيرخيو أغويرو وغونزالو هيغواين.