ديباي يسعد سنايدر في مباراة اعتزاله مع هولندا

المصدر: أمستردام - أ.ف.ب

حولت هولندا تخلفها أمام ضيفتها بيرو إلى فوز 2-1 أول من أمس، في مباراة دولية ودية أقيمت في امستردام، وذلك بفضل ممفيس ديباي الذي سجل الهدفين وقدم هدية وداعية للاعب الوسط ويسلي سنايدر، الذي خاض مباراته الأخيرة بالقميص البرتقالي. وبدا أن معاناة المنتخب الهولندي ستستمر قبل خوضه مباراته الأولى في دوري الأمم الأوروبية الأحد ضد فرنسا بطلة العالم، بعد أن تخلف أمام البيرو منذ الدقيقة 13 بهدف بدرو أكوينو، لكن ديباي أنقذ الموقف بإدراكه التعادل في الدقيقة 60، ثم بخطفه هدف الفوز في الدقيقة 83. وكان منتخب «الطواحين» يخوض مباراته الخامسة بقيادة مدربه الجديد رونالد كومان المفترض أن يقود حملة البناء بعد الفشل في التأهل الى كأس أوروبا 2016 ومونديال 2018، فحقق بقيادة مدافع برشلونة الإسباني السابق فوزه الثاني (الأول على البرتغال 3-صفر) مقابل هزيمة وتعادلين.

والأهم أن سنايدر ودّع المنتخب بفوز وأسدل عن 34 عاماً الستار على مسيرة بدأت عام 2003 بالقميص البرتقالي، في طريقه لكي يصبح أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات الدولية مع بلاده (134)، متفوقاً على الحارس أدوين فان در سار (130).