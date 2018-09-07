مارادونا مدرباً لـ«السمكة الكبيرة» في المكسيك

المصدر: مكسيكو - أ ف ب

سيتولى أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا مهمة الاشراف على دورادوس الذي يلعب في الدرجة الثانية المكسيكية ويشتهر بلقب "السمكة الكبيرة"، وذلك بحسب ما أعلن الأخير أمس.

ويأتي التعاقد مع مارادونا، البالغ من العمر 57 عاما، رغم تعيينه مؤخرا رئيسا لنادي دينامو بريست الروماني، ما يضيف المزيد من الجدل في مسيرة النجم الأرجنتيني السابق الذي سيخوض مغامرته التدريبية السادسة، على أمل أن يصيب النجاح هذه المرة.

وقرر دورادوس الاستعانة ببطل العالم لعام 1986 بعد الافتراق عن مدربه فرانسيسكو راميريز غاميز، وهو سيتولى المهمة لما تبقى من موسم 2018 والموسم المقبل بأكمله بحسب ما أشار رئيس النادي خورخي البرتو هانك اينزونزا لشبكة «أي أس بي أن»، كاشفا أنه «في محادثاتي معه، كان متحمسا جدا للمجيء والتدريب هنا... بصراحة، كان اقناعه أسهل مما توقعت».

وفي بيانه الرسمي، قال النادي المكسيكي الذي يحتل المركز الثالث عشر من أصل 15 فريقا في الدرجة الثانية، «يسعد دورادوس الاعلان بأن دييغو أرماندو مارادونا هو المدرب الجديد لنادي السمكة الكبيرة»، مضيفا «يعتبر من قبل الكثيرين بأنه أفضل لاعب في التاريخ. عُرِف دييغو بمسيرته كلاعب بقيادة فرقه بشجاعة وروح قتالية وقيادتها الى نجاح لم يؤمن به سوى قلة من الناس».